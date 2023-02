La Russa: 'Un figlio gay? Un dispiacere' (Di martedì 21 febbraio 2023) Rispondendo ad una domanda durante la registrazione di una puntata di Belve sull'ipotesi di un figlio gay, Ignazio La Russa ha detto: "Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) Rispondendo ad una domanda durante la registrazione di una puntata di Belve sull'ipotesi di un, Ignazio Laha detto: "Accetterei conla notizia. Perché credo che una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : La Russa: «Un figlio gay? Un dispiacere, come se fosse milanista» - nonleggerlo : 'Un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe co… - HuffPostItalia : La Russa sfrenato: 'A destra donne meno belle ma più capaci. Un figlio gay? Un dispiacere come fosse milanista' - mastrobradipo : 2023: La Russa: 'Un figlio gay? Che dispiacere. Il busto del duce a mia sorella'. - la Repubblica - ichbinmarcoc : RT @cmqpiena: In qualità di figlio gay vorrei dichiarare pubblicamente che sono molto felice di non essere figlio di La Russa. -