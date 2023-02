La Russa: “Un figlio gay? Sarei dispiaciuto, non mi somiglierebbe. Come fosse milanista” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona Come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza”. L’ultima uscita discutibile di Ignazio La Russa arriva in un’intervista a Francesca Fagnani, nella registrazione del programma Belve in onda martedì sera su Rai 2. Un figlio omosessuale “sarebbe un figlio che non mi assomiglierebbe. Sarebbe Come se fosse milanista, è un paragone preciso quello che faccio”, dice il presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro. Spostando ancora un po’ più in là la frontiera del “politicamente scorretto” accettabile da parte della seconda carica dello Stato, dopo aver esibito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) “Se miomi dicesse di essere? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una personame, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli. Ma se non succede, pazienza”. L’ultima uscita discutibile di Ignazio Laarriva in un’intervista a Francesca Fagnani, nella registrazione del programma Belve in onda martedì sera su Rai 2. Unomosessuale “sarebbe unche non mi as. Sarebbese, è un paragone preciso quello che faccio”, dice il presidente del Senato, noto tifoso nerazzurro. Spostando ancora un po’ più in là la frontiera del “politicamente scorretto” accettabile da parte della seconda carica dello Stato, dopo aver esibito ...

