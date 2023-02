La Russa: un figlio gay? Sarebbe un dispiacere (Di martedì 21 febbraio 2023) La Russa: un figlio gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? “Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa riportate da tgcom24. Ha poi aggiunto: “Non amo piacere a tutti. Ma nemmeno mi prendo troppo sul serio. A volte sono superficiale”. Ha poi proseguito: “Odio questo politically correct. A volte Sarebbe bello fare battute… anche sul ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) La: un? Accetterei conla notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli “Se miomi dicesse di essere? “Accetterei conla notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli. Ma se non succede, pazienza.come se fosse milanista”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio Lariportate da tgcom24. Ha poi aggiunto: “Non amo piacere a tutti. Ma nemmeno mi prendo troppo sul serio. A volte sono superficiale”. Ha poi proseguito: “Odio questo politically correct. A voltebello fare battute… anche sul ...

