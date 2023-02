La Russa: “Un figlio gay sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista” (Di martedì 21 febbraio 2023) Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato, Ignazio La Russa – noto tifoso dell’Inter -, alla trasmissione “Belve“, condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. sarebbe come se fosse milanista. La Russa: “Non amo piacere a tutti” Parole destinate a far discutere quelle del presidente del Senato, che inoltre ha aggiunto: Non amo piacere a tutti. Ma nemmeno mi prendo troppo sul serio. A volte sono superficiale. Con l’età ho attenuato un po il carattere: meglio essere né LaRissa né ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 febbraio 2023) Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato, Ignazio La– noto tifoso dell’Inter -, alla trasmissione “Belve“, condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. Se miomi dicesse di essere gay? Accetterei conla notizia. Perché credo che una personame, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli. Ma se non succede, pazienza.se. La: “Non amo piacere a tutti” Parole destinate a far discutere quelle del presidente del Senato, che inoltre ha aggiunto: Non amo piacere a tutti. Ma nemmeno mi prendo troppo sul serio. A volte sono superficiale. Con l’età ho attenuato un po il carattere: meglio essere né LaRissa né ...

