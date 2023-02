La Russa omofobo, le reazioni: 'La seconda carica dello Stato insulta donne e omosessuali' (Di martedì 21 febbraio 2023) Le disgustose parole di Ignazio La Russa al programma "Belve", su omosessualità e donne in particolare, ha provocato sdegno nell'opposizione e nella società civile. Che la seconda carica dello Stato ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Le disgustose parole di Ignazio Laal programma "Belve", sutà ein particolare, ha provocato sdegno nell'opposizione e nella società civile. Che la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Satryland59 : RT @siriomerenda: Ignazio La Russa 'un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista'...pensa al nostro dispiacere nell'avere… - GPlini : RT @siriomerenda: Ignazio La Russa 'un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista'...pensa al nostro dispiacere nell'avere… - Civetta46262114 : RT @siriomerenda: Ignazio La Russa 'un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista'...pensa al nostro dispiacere nell'avere… - anna_giu1 : RT @Zerovirgola2: @geascanca @repubblica Davvero indispensabile questa intervista della “belva” La Russa omofobo e fascista… - Moonlightshad1 : RT @Zerovirgola2: @geascanca @repubblica Davvero indispensabile questa intervista della “belva” La Russa omofobo e fascista… -