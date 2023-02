La Russa non sa che con un figlio gay sarebbe migliore di quello che (purtroppo) è (Di martedì 21 febbraio 2023) La seconda carica dello Stato ci aveva deliziato nel passato con la richiesta di trasformare il 25 aprile non più nel ricordo della Liberazione dai nazi - fascisti ma nel giorno in cui si ricordano i ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) La seconda carica dello Stato ci aveva deliziato nel passato con la richiesta di trasformare il 25 aprile non più nel ricordo della Liberazione dai nazi - fascisti ma nel giorno in cui si ricordano i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - elio_vito : Immagino come devono sentirsi stamane i ragazzi e le ragazze omosessuali dopo aver sentito dalla seconda carica del… - GiovaQuez : Tajani: 'Nessuno guarda la televisione russa o legge i giornali russi, la propaganda russa non è assolutamente un p… - cavalierepadano : RT @OrtigiaP: Putin ha notato 'la forte bilancia dei pagamenti della Federazione Russa e il lavoro stabile delle nostre banche: La Russia n… - thewaterflea : RT @OrtigiaP: Putin ha notato 'la forte bilancia dei pagamenti della Federazione Russa e il lavoro stabile delle nostre banche: La Russia n… -