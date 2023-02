La Russa l' omofobo | il Pd | ' La seconda carica dello Stato insulta donne e omosessuali'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GabrieleVilla22 : @AlexVVinter @liberalunicorno 2/n Già buono che si dia a questa differenza lo stesso peso del tifo calcistico, quin… - globalistIT : - mariadiallo0123 : @Juventina962 La Russa li ha proprio tutti. Fascio, omofobo e pure interista - doomboy : Fascista e omofobo. Definizione che connota tanti uomini di bassa cultura in Italia, non ci sarebbe niente di parti… -

A Ladico che i figli sono tutti uguali: semplicemente figli. Qualunque sia il loro orientamento sessuale, colore della pelle o credo religioso". Così su Twitter l'eurodeputata del Pd ...Tale dichiarazione ha suscitato diverse polemiche, a fronte delle quali Lasi è difeso limitandosi a sottolineare il proprio approccio semplicemente superficiale, per nulla, nei ...

Dalla Russia al Kazakhstan: in fuga dal reclutamento e dalla nuova ... Open Migration

Omofobia di stato in Russia: la Duma approva in prima lettura un ... Amnesty International

L'omofobia della Duma Euronews Italiano

In Russia i gay non devono esistere, per legge Euronews Italiano

Museo Lgbt a San Pietroburgo: sfida a Putin Euronews Italiano

Dichiarazioni che faranno sicuramente discutere quelle rilasciate dal presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato ...Ignazio La Russa interviene alla trasmissione televisiva "Belve" scatenando polemiche e critiche: "non avete compreso il contesto" ...