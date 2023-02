La Russa, Calenda chiede a Meloni: 'Ma uno meno 'fascio' non lo avevate a disposizione?' (Di martedì 21 febbraio 2023) Carlo Calenda si unisce al coro compatto dell'opposizione e della società civile contro le disgustose parole di Ignazio La Russa, a proposito delle donne e degli omosessuali. Il leader di Azione, ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Carlosi unisce al coro compatto dell'opposizione e della società civile contro le disgustose parole di Ignazio La, a proposito delle donne e degli omosessuali. Il leader di Azione, ...

