La Russa a ruota libera: "Figlio gay? Sarei dispiaciuto". E attacca le donne del Cd. L'opposizione insorge: "Omofobo" (Di martedì 21 febbraio 2023) Omofobo, inadeguato a ricoprire il suo ruolo istituzionale, si scusi. L' opposizione reagisce compatta contro il presidente del Senato Ignazio La Russa per aver detto che avrebbe provato "dispiacere" ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023), inadeguato a ricoprire il suo ruolo istituzionale, si scusi. L'reagisce compatta contro il presidente del Senato Ignazio Laper aver detto che avrebbe provato "dispiacere" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ucrainarussia : ??Il presidente del #Senato a ruota libera: La Russa in tv: 'Un figlio gay? Che dispiacere che sarebbe! Le donne di… - EmilioBerettaF1 : La Russa in tv: 'Un figlio gay? Che dispiacere. Le donne di destra? Calato il livello estetico' HA SOFFERTO TANTI A… - ClaraDarioLor : @lastknight @matteosalvinimi La cosa ha stupito positivamente anche me, mai mi sarei aspettato una condanna così ne… - trotty76 : @RODOLFOPRENESTI @Francy7bak @valy_s ma scherzi? t90, fallimento COMPLETO (terminator a ruota), industria pesante r… -