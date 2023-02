La Russa a Belve | «Un figlio gay? Lo accetterei con dispiacere» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ignazio Lae Francesca Fagnani (Us) Come anticipato da DavideMaggio.it, ci sarà anche il Presidente del Senato, Ignazio La, alla prima diin prime time da questa sera su Rai 2. Un’ospitata, quella della seconda carica più importante della Repubblica Italiana, che fa già molto discutere in merito alle considerazioni sull’eventualità di avere un. “conla notizia, perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che ilgli assomigli. Però poi se non m’assomiglia, pazienza. E’ come se miofosse milanista (…) Le ho fatto un paragone preciso“ ha dichiarato Laa Francesca Fagnani. Ma l’esponente di Fratelli d’Italia si “lascia andare” ...