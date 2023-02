La relazione fatta di alti e bassi tra Elvis Presley e la sua prima donna protagonista – era “ossessionato” da lei (Di martedì 21 febbraio 2023) Debra Paget era una donna bellissima che ha affascinato milioni di americani quando ha partecipato al film di debutto di Elvis Presley, “Fratelli rivali”. La talentuosa attrice è stata “toccata dalla mano di Dio” secondo il leggendario regista Cecil B. DeMille. A quanto pare, perfino il re del rock era ossessionato da lei… L’articolo prosegue sotto la foto. WikipediaDebra Paget nacque il 19 agosto 1933 a Denver, in Colorado. Il suo vero nome era Debralee Griffin, ma l’attrice scelse un nome d’arte mentre entrava a far parte dell’industria del cinema. Cresciuta in una famiglia del mondo dello spettacolo, i suoi genitori si trasferirono a Los Angeles negli anni ’30, così da poter essere più vicini all’industria del cinema che si stava sviluppando a Hollywood. Anche le sue sorelle Tara Loring e Lisa Gaye ... Leggi su it.newsner (Di martedì 21 febbraio 2023) Debra Paget era unabellissima che ha affascinato milioni di americani quando ha partecipato al film di debutto di, “Fratelli rivali”. La talentuosa attrice è stata “toccata dalla mano di Dio” secondo il leggendario regista Cecil B. DeMille. A quanto pare, perfino il re del rock erada lei… L’articolo prosegue sotto la foto. WikipediaDebra Paget nacque il 19 agosto 1933 a Denver, in Colorado. Il suo vero nome era Debralee Griffin, ma l’attrice scelse un nome d’arte mentre entrava a far parte dell’industria del cinema. Cresciuta in una famiglia del mondo dello spettacolo, i suoi genitori si trasferirono a Los Angeles negli anni ’30, così da poter essere più vicini all’industria del cinema che si stava sviluppando a Hollywood. Anche le sue sorelle Tara Loring e Lisa Gaye ...

