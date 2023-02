La primavera della mia vita, 24 ore con Colapesce e Dimartino (Di martedì 21 febbraio 2023) Come spesso accade, le rivelazioni più importanti avvengono a metà percorso. Così è mentre siamo a pranzo Dimartino e io, superstiti e vittime di varie defezioni, momentanee o perpetue, che capisco che ciò che pensavo avrei scritto fino a quel momento può essere preso e cestinato, totalmente ripensato. Non virgoletto perché in quel momento ero assorto da un piatto di pasta in un posto della Milano bene e fancy (“posto ricco, piatto povero”, mi dirà un saggio siciliano), ma soprattutto perché come spesso accade per l’uomo, ogni trauma viene assorbito, rimasticato e sputato fuori probabilmente un po' diverso dalla realtà. In sostanza, però, mi dice che i problemi principali di fare le interviste musicali sono due, o meglio, che un’intervista musicale può prendere due pieghe: o quella di dover ripartire da capo, rispiegare tutto dall’inizio (chi è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Come spesso accade, le rivelazioni più importanti avvengono a metà percorso. Così è mentre siamo a pranzoe io, superstiti e vittime di varie defezioni, momentanee o perpetue, che capisco che ciò che pensavo avrei scritto fino a quel momento può essere preso e cestinato, totalmente ripensato. Non virgoletto perché in quel momento ero assorto da un piatto di pasta in un postoMilano bene e fancy (“posto ricco, piatto povero”, mi dirà un saggio siciliano), ma soprattutto perché come spesso accade per l’uomo, ogni trauma viene assorbito, rimasticato e sputato fuori probabilmente un po' diverso dalla realtà. In sostanza, però, mi dice che i problemi principali di fare le interviste musicali sono due, o meglio, che un’intervista musicale può prendere due pieghe: o quella di dover ripartire da capo, rispiegare tutto dall’inizio (chi è ...

