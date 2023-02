La premier Giorgia Meloni attesa a Kiev: il lungo viaggio in treno nella notte, arrivo previsto in mattinata (Di martedì 21 febbraio 2023) Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev a bordo in un treno partito lunedì sera dalla Polonia, l’arrivo è previsto per la tarda mattinata. In mezzo, dieci ore di rotaie e fiocchi di neve. “L’Ucraina può contare sull’Italia a 360 gradi”, dice la premier. Colloquio telefonico tra il premier italiano e il presidente americano: focus su stretto coordinamento per il sostegno a Kiev. Alle 2 del mattino, l’1.57 per la precisione, il treno con la delegazione italiana diretta a Kiev supera il confine ed entra in territorio ucraino. In ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’arrivo del Presidente americano Joe Biden che, per via delle stringenti misure di ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023)è inversoa bordo in unpartito lunedì sera dalla Polonia, l’per la tarda. In mezzo, dieci ore di rotaie e fiocchi di neve. “L’Ucraina può contare sull’Italia a 360 gradi”, dice la. Colloquio telefonico tra ilitaliano e il presidente americano: focus su stretto coordinamento per il sostegno a. Alle 2 del mattino, l’1.57 per la precisione, ilcon la delegazione italiana diretta asupera il confine ed entra in territorio ucraino. In ritardo sulla tabella di marcia a causa dell’del Presidente americano Joe Biden che, per via delle stringenti misure di ...

