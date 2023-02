La politica non pensa alla sanità e il Piemonte ne è un esempio: impasse sugli ospedali e alti costi (Di martedì 21 febbraio 2023) Se ancora non fosse chiara la distanza fra la politica e la vita delle persone, ci hanno pensato le Regionali del 12 febbraio a rappresentarcela. A forza di parlarsi addosso la politica si occupa poco e male dello sfascio della sanità pubblica, una preoccupazione invece forte nella gente comune; quella che a votare non ci va più, ma che sa quanto deve attendere un esame deve pregare il medico di base per una visita a domicilio, deve sperare in una chiamata per un intervento necessario e urgente ed evitare il Pronto Soccorso per ogni minima necessità. Di recente Chiara Appendino (M5s), ex sindaca di Torino, ha dichiarato: “La gente chiede risposte soprattutto sulla sanità”, perciò possiamo sperare che almeno il M5s, a partire dal Parlamento e dai Consigli Regionali, decida di occuparsi con continuità ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Se ancora non fosse chiara la distanza fra lae la vita delle persone, ci hannoto le Regionali del 12 febbraio a rappresentarcela. A forza di parlarsi addosso lasi occupa poco e male dello sfascio dellapubblica, una preoccupazione invece forte nella gente comune; quella che a votare non ci va più, ma che sa quanto deve attendere un esame deve pregare il medico di base per una visita a domicilio, deve sperare in una chiamata per un intervento necessario e urgente ed evitare il Pronto Soccorso per ogni minima necessità. Di recente Chiara Appendino (M5s), ex sindaca di Torino, ha dichiarato: “La gente chiede risposte soprattutto sulla”, perciò possiamo sperare che almeno il M5s, a partire dal Parlamento e dai Consigli Regionali, decida di occuparsi con continuità ed ...

