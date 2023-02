La pasta e patate dello chef Fabio Amato

Leggi su tag24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Laè un piatto tipico della tradizione partenopea. Si tratta di una ricetta di umili radici, nonostante oggi ci si lanci in diverse versioni sempre più “gourmet”. Lanasce da un’esigenza di creare piatti unici, corroboranti e molto sostanziosi, unendo per prima cosa i carboidrati dei due ingredienti. Per ... TAG24.