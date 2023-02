La One UI 5.1 raggiunge i vecchi Samsung Galaxy Z Fold 2 (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 per i Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 3 e Z Fold 4, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Fold 2. Questa è la serie Galaxy Z Fold più vecchia idonea a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. L’upgrade è in fase di lancio con la versione firmware F916BXXU2JWB5. L’aggiornamento è ora disponibile in Europa, a partire dalla Germania, e ci aspettiamo che altri Paesi europei ricevano l’aggiornamento nei prossimi giorni. Altre Regioni potrebbero ottenere a breve l’aggiornamento One UI 5.1 per il Samsung Galaxy Z Fold 2 (i proprietari di questo dispositivo possono ritenersi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 per iZ Flip 3, Z Flip 4, Z3 e Z4, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento per il2. Questa è la seriepiùa idonea a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. L’upgrade è in fase di lancio con la versione firmware F916BXXU2JWB5. L’aggiornamento è ora disponibile in Europa, a partire dalla Germania, e ci aspettiamo che altri Paesi europei ricevano l’aggiornamento nei prossimi giorni. Altre Regioni potrebbero ottenere a breve l’aggiornamento One UI 5.1 per il2 (i proprietari di questo dispositivo possono ritenersi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Getterbeem : RT @MangaForevernet: One Piece: l’anime non si ferma e raggiunge un livello tecnico straordinario - lovelyanimehd : One Piece: l’anime non si ferma e raggiunge un livello tecnico straordinario - MangaForevernet : One Piece: l’anime non si ferma e raggiunge un livello tecnico straordinario - planetobserver0 : @Adrianaerosario massacrata? Secondo me quando si parla di Nikita il livello di sensibilità del tuo fandom raggiung… - Frances21272855 : Il #16febbraio 1963 'Please Please Me' dei #Beatles raggiunge il #1 delle charts inglesi. Si avvera dunque la profe… -