La nostra colpa peggiore sta in tutto quello che non abbiamo voluto imparare

Con l'avvicinarsi del primo anniversario dell'invasione russa, giustamente, in molti hanno cominciato a rilanciare sui social network le infelici previsioni pronunciate un anno fa, alla vigilia dell'attacco, da tanti autorevoli analisti, politologi e geopolitologi. È sempre istruttivo riascoltare o rileggere il superiore disprezzo con cui si liquidavano le «fake news» americane circa un inesistente piano d'invasione russa dell'Ucraina, l'incrollabile assertività con cui si garantiva che in ogni caso gli Stati Uniti non ne avrebbero mai preso le difese, il tono oracolare con cui si tracciavano futuri scenari in cui Vladimir Putin non si sarebbe nemmeno sognato di spostare un carrarmato ed era semmai la Nato a provocare, accerchiare, assediare la pacifica Russia. Rileggere e riascoltare tutto questo è sempre istruttivo, certo, ma non decisivo. A ben vedere, non ci dice ...

