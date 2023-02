La multinazionale francese Egis Group acquisisce il 100% della rumena ITR Group. Advisor unico dell’operazione per il venditore è Iniziativa Cube Srl (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Napoli 21/02/23. La francese Egis Group, gruppo internazionale attivo nel campo della progettazione e dell’ingegneria, ha acquisito la società rumena Italrom Inginerie Internationala S.r.l. e la sua partecipata polacca IRP (ITR Group), facenti capo ad un gruppo imprenditoriale italiano. Sole Advisor dell’operazione per ITR Group è l’italiana Iniziativa Cube S.r.l., società di consulenza finanziaria e direzionale con quartier generale a Napoli, 3 sedi in tutta Italia più un ufficio a Bruxelles, che ha affiancato la società ed i suoi soci nell’operazione di cessione del 100% del capitale, curandone gli aspetti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Napoli 21/02/23. La, gruppo internazionale attivo nel campoprogettazione e dell’ingegneria, ha acquisito la societàItalrom Inginerie Internationala S.r.l. e la sua partecipata polacca IRP (ITR), facenti capo ad un gruppo imprenditoriale italiano. Soleper ITRè l’italianaS.r.l., società di consulenza finanziaria e direzionale con quartier generale a Napoli, 3 sedi in tutta Italia più un ufficio a Bruxelles, che ha affiancato la società ed i suoi soci nell’operazione di cessione deldel capitale, curandone gli aspetti di ...

