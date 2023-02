La mozione per le studentesse è approvata: ecco il congedo mestruale (Di martedì 21 febbraio 2023) Svolta per le ragazze romane. Il liceo Pilo Albertelli di Roma è la prima scuola del Lazio ad aver approvato il congedo mestruale, durante la seduta del Consiglio d'Istituto. Sulla scia del Liceo Nervi-Severini di Ravenna, la scuola ha approvato la modifica del Regolamento d'istituto e ha introdotto il congedo mestruale. Gli studenti e le studentesse della scuola si sono da subito mostrati sensibili al tema e mobilitati per l'approvazione del congedo. “Per la regione è un importante passo di civiltà, che è d'esempio ad un paese che continua a fare passi indietro scuola vuol dire presidio di inclusione e di abbattimento degli ostacoli che non garantiscano il pieno sviluppo dei futuri cittadini, per questo si deve promuovere una scuola veramente inclusiva che ascolti e aiuti ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Svolta per le ragazze romane. Il liceo Pilo Albertelli di Roma è la prima scuola del Lazio ad aver approvato il, durante la seduta del Consiglio d'Istituto. Sulla scia del Liceo Nervi-Severini di Ravenna, la scuola ha approvato la modifica del Regolamento d'istituto e ha introdotto il. Gli studenti e ledella scuola si sono da subito mostrati sensibili al tema e mobilitati per l'approvazione del. “Per la regione è un importante passo di civiltà, che è d'esempio ad un paese che continua a fare passi indietro scuola vuol dire presidio di inclusione e di abbattimento degli ostacoli che non garantiscano il pieno sviluppo dei futuri cittadini, per questo si deve promuovere una scuola veramente inclusiva che ascolti e aiuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Presentata oggi mozione per una risoluzione per il ritiro delle sanzioni UE alla Siria a fini umanitari. Per aiutar… - raffaellapaita : È impossibile ignorare questo grido d’allarme. Una vera e propria fuga che raggiunge numeri preoccupanti ogni anno… - AnnaAttan : RT @DonatellaRento: @TommasoFoti Anche una mozione contro voi stessi per le promesse elettorali non mantenute #opzionedonna #opzionedonnan… - Vera8216 : RT @TecnicaScuola: Mozione alla Camera per alzare gli stipendi dei docenti, l’annuncio della senatrice dem D’Elia: il lavoro intellettuale… - TecnicaScuola : Mozione alla Camera per alzare gli stipendi dei docenti, l’annuncio della senatrice dem D’Elia: il lavoro intellett… -