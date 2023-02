«La morte di Mauro è una tragedia per tutto il mondo della montagna» (Di martedì 21 febbraio 2023) Il ricordo del Cai. Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo, ricorda Mauro Soregaroli, 64 anni, morto in montagna, precipitato per 500 metri mentre scalava con l’amico e cliente Jerry McGraph. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 febbraio 2023) Il ricordo del Cai. Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo, ricordaSoregaroli, 64 anni, morto in, precipitato per 500 metri mentre scalava con l’amico e cliente Jerry McGraph.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Paolo Valoti, presidente del Cai di Bergamo, ricorda Mauro Soregaroli, 64 anni, morto in montagna, precipitato per… - granati_mauro : RT @faustoderossi68: @zaiapresidente La smetta con questa farsa, siete stati smascherati, i protocolli criminali sono la causa dei decessi,… - granati_mauro : RT @Giorgiolaporta: Scusate ma #Tozzi è quel genio della scienza che rideva della morte di un premio Nobel? Ma sta ancora in #Rai a spese… - bortolin_mauro : RT @Giorgiolaporta: Scusate ma #Tozzi è quel genio della scienza che rideva della morte di un premio Nobel? Ma sta ancora in #Rai a spese… - mauro_sinatti : RT @Ste_Mazzu: Ogni volta ripensando a come scoppiarono guerre atroci ci chiediamo come poté la follia impadronirsi della ragione dei più e… -