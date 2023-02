La moglie costretta a fare la doccia una volta a settimana perché il marito è tirchio: per la Cassazione è reato di maltrattamento (Di martedì 21 febbraio 2023) Se il coniuge è troppo tirchio può incorrere nel reato di maltrattamenti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione confermando la condanna nei confronti di un marito violento. Che vessava la moglie anche attraverso il «risparmio domestico». Instaurando un clima di sopraffazione che prescindeva dalle difficoltà economiche. Che nel caso in specie non sussistevano, visto che entrambi i coniugi lavoravano. Nonostante questo, l’uomo imponeva alla donna uno stile di vita fatto di sacrifici e limitazione. A dirlo è la sentenza 6937/23 pubblicata il 17 febbraio 2023 dalla sesta sezione penale. Raccontata dal sito Cassazione.net. E non è la prima con questo orientamento: dalla sentenza n. 6785 del 7 giugno 2000 gli ermellini hanno sempre seguito questo orientamento giurisprudenziale. Il caso di ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Se il coniuge è troppopuò incorrere neldi maltrattamenti. Lo ha deciso la Corte diconfermando la condanna nei confronti di unviolento. Che vessava laanche attraverso il «risparmio domestico». Instaurando un clima di sopraffazione che prescindeva dalle difficoltà economiche. Che nel caso in specie non sussistevano, visto che entrambi i coniugi lavoravano. Nonostante questo, l’uomo imponeva alla donna uno stile di vita fatto di sacrifici e limitazione. A dirlo è la sentenza 6937/23 pubblicata il 17 febbraio 2023 dalla sesta sezione penale. Raccontata dal sito.net. E non è la prima con questo orientamento: dalla sentenza n. 6785 del 7 giugno 2000 gli ermellini hanno sempre seguito questo orientamento giurisprudenziale. Il caso di ...

