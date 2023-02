La missione Meloni in Polonia 'Siete un baluardo' E oggi l'Ucraina (Di martedì 21 febbraio 2023) Vedrà Zelensky dopo la bufera suscitata dalle parole di Berlusconi. Ieri la tappa a Varsavia, più forte l'asse con i sovranisti dell'Est. In serata lunga telefonata con Biden sul sostegno a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Vedrà Zelensky dopo la bufera suscitata dalle parole di Berlusconi. Ieri la tappa a Varsavia, più forte l'asse con i sovranisti dell'Est. In serata lunga telefonata con Biden sul sostegno a ...

