La ministra Calderone e il marito sono finiti nei guai Indagine per le spese pazze all'Ordine dei Consulenti (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovi guai in arrivo per il governo Meloni. la Gdf indaga su presunte irregolarità riferibili alla ministra del Lavoro Marina Calderone e al marito Rosario De Luca, relative alla gestione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Lei - si legge sul Fatto Quotidiano - è stata presidente per 18 anni, il marito le è subentrato una volta arrivata al ministero del Lavoro. Diverse denunce, portate all'attenzione dei magistrati contabili, confermano le indiscrezioni, sui conflitti di interessi e i frazionamenti fittizi raccontati dai dipendenti a scapito dei lavoratori stessi, ma accendono anche un faro sugli sprechi di denaro effettuati con le risorse del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, quelle versate da 26 mila iscritti. Le carte parlano di ...

