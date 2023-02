La Meloni arrivata a Kiev: 'Onorata, doveroso essere qui' (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono Onorata, è doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà". E' quanto ha ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 febbraio 2023) "Sono, èqui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà". E' quanto ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni è in viaggio verso Kiev. La premier era arrivata ieri pomeriggio a Varsavia dove ha incontrato il pr… - Agenzia_Ansa : FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - repubblica : Ucraina, Meloni arrivata a Kiev - La diretta - Andre3Verzaal : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina. #ANSA - kelene_k : RT @ultimoranet: ?? #Ucraina Meloni arrivata a Kiev @ultimoranet -