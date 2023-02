La mamma che rinchiude i figli in uno scatolone per essere "libera" (Di martedì 21 febbraio 2023) Due bimbi piccoli da intrattenere e mille faccende domestiche da sbrigare. Una mamma australiana, Gabrielle Dunn, ha risolto il problema mettendo i figli in uno scatolone per il tempo necessario almeno a passare l'aspirapolvere. Lei stessa ha... Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023) Due bimbi piccoli da intrattenere e mille faccende domestiche da sbrigare. Unaaustraliana, Gabrielle Dunn, ha risolto il problema mettendo iin unoper il tempo necessario almeno a passare l'aspirapolvere. Lei stessa ha...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crocerossa : ??'Alle 5 del mattino mi sono svegliata per il rumore degli aerei. Vivendo vicino a un aeroporto militare, pensavo f… - andreadelogu : Mamma smettila di crearti profili fake per farmi pesare sta cosa eh! Guarda che puoi sempre chiamarlo il mio ex, ti… - ZZiliani : Mamma mia, prendiamo atto che la 3^ Guerra Mondiale è qui, è tra noi e si svolgerà al Processo 'manovre-stipendi' d… - CinziaU76 : @GiorgiaMeloni @AndrzejDuda @prezydentpl Oggi giorni ne ringrazia uno, mamma mia che pesantezza - GVUCCILOU : @robisinlovewlou io l’ho visto con mio papà ti giuro eravamo drogati mia mamma diceva che avevamo un problema -