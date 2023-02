La lunghezza del pene umano è aumentata (e per la scienza non è un buon segnale) (Di martedì 21 febbraio 2023) La lunghezza del pene è aumentata, ma non è una buona notizia. Negli ultimi trent’anni, infatti, l’organo di riproduzione maschile è cresciuto di oltre 3 centimetri , passando da 12 a 15,2 cm, quando si trova in erezione, ma per gli esperti della Sia (Società italiana di andrologia) non è un buon segnale . Durante il congresso di settore in corso ad Amsterdam, è stata presentata una metanalisi condotta dai ricercatori dell’Università di Stanford , i quali hanno esaminato 75 studi effettuati tra il 1942 e il 2021, in cui era stata registrata la lunghezza del pene di 55.761 uomini in tre stati diversi: a riposo , allungato e in erezione. Grazie a questi dati, gli studiosi hanno scoperto che nell’arco del periodo analizzato le dimensioni dell’organo sono ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladel, ma non è unaa notizia. Negli ultimi trent’anni, infatti, l’organo di riproduzione maschile è cresciuto di oltre 3 centimetri , passando da 12 a 15,2 cm, quando si trova in erezione, ma per gli esperti della Sia (Società italiana di andrologia) non è un. Durante il congresso di settore in corso ad Amsterdam, è stata presentata una metanalisi condotta dai ricercatori dell’Università di Stanford , i quali hanno esaminato 75 studi effettuati tra il 1942 e il 2021, in cui era stata registrata ladeldi 55.761 uomini in tre stati diversi: a riposo , allungato e in erezione. Grazie a questi dati, gli studiosi hanno scoperto che nell’arco del periodo analizzato le dimensioni dell’organo sono ...

