La liburna di Fiumicino vista con gli occhi degli studenti del territorio (Di martedì 21 febbraio 2023) Fiumicino – Sono stati presentati questa mattina presso l'aula magna dell'Istituto "Paolo Baffi" di Isola Sacra i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse del territorio sulla liburna, il modello in scala di nave romana a opera del maestro d'ascia Oscar Carmosini, per il progetto "liburna: storia, arte, mestieri per costruire il futuro" a cura della Fondazione Catalano e del Comitato SAIFO in collaborazione con Regione Lazio e Comune di Fiumicino. Erano presenti, tra gli altri, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il portavoce del Comitato SAIFO Raffaele Megna, la vicepresidente della Fondazione Catalano Susanna Del Bufalo e Sergio Estivi del Comitato Scientifico della Fondazione. "Quello che si completa oggi – ha commentato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – è un ...

