La legge delle Lande | recensione del nuovo romanzo di Brandon Sanderson

Leggi su screenworld

(Di martedì 21 febbraio 2023) Quando si parla diil primo titolo che viene in mente è quello de Le Cronache della Folgoluce, ma in realtà l’autore – tra i migliori nel panorama fantasy contemporaneo – è un autore davvero prolifico che ha scritto molti libri imperdibili, tra cui quelli che compongono la prima trilogia di Mistborn. Dal 14 febbraio è disponibile in libreria La, edito Oscar Vault, che rappresenta il primo capitolo della Seconda Era di Mistborn, ambientata anni dopo i fatti raccontati nella prima saga e che si erano conclusi con il libro Il campioneEre. Nell’affrontare lade Labisogna tenere presente che ilè all’interno di un Cosmoverso ...