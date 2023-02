La Juventus lo scarica | “Non verrà riscattato?”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Laha in mente la squadra del futuro e un giocatore, con tutta probabilità, non farà parte del progetto per la prossima stagione. Non sempre si riescono a fare grandi colpi in ottica mercato, con lache si è sempre fatta apprezzare per la sua capacità nell’acquistare a basso prezzo dei campioni, ma questa volta sembra davvero essere andata male, con il futuro che ormai è segnato. JuveDipendenzaIl giocatore in questione è Leandro Paredes, con l’argentino che era arrivato con grande entusiasmo e con la sua presentazione in occasione della gara casalinga contro lo Spezia che era stata accolta dal benestare del pubblico di Torino. Purtroppo però, una volta arrivati proprio alla gara di ritorno nella sfida contro i liguri, il mondo si è completamente invertito, con l’argentino che non sembra essere più un giocatore utile alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShootersykEku : #Allegri si lamenta della #Juve,ritiratasi dopo il gol.Che mister sarebbe un allenatore che scarica sulla squadra l… - MondoBN : MERCATO, Non solo Kovacic: il Chelsea ‘scarica’ Pulisic, Ju -

Calciomercato, dalla Spagna sostengono che se non dovesse rinnovare il suo futuro potrebbe essere in Italia. In questa settimana si giocheranno le altre gare d'andata degli ottavi di finale di Champions ...In serata i ko dello Spezia in casa contro lae del Verona in trasferta contro la Roma ... E' GRATIS...

Calciomercato Juventus, duello a tre con Inter e Milan: Ancelotti lo ... JuveLive

Costa, Ogunseye e Petermann: il Foggia ne fa tre alla Juve Stabia e ... Il Megafono dei Cinque Reali Siti

La Juventus 'scarica' Allegri: spunta la data dell'esonero JuveLive

Ziliani tuona: “La stampa asservita scarica Allegri” JMania

Mourinho scarica il barile sulla Juve e chiude il caso Karsdorp CalcioMercato.it

Milinkovic-Savic: 5,5 Forse sul primo gol non ha colpe, ma sul secondo per quanto forte non doveva farsi piegare le mani. Sulla spizzata di Valeri, Benassi da fuori area ha ...Continua la 22esima giornata di Serie A in questa domenica con la sfida delle 12.30 tra Atalanta e Lecce. Alle 15 ecco Salernitana-Lazio e Fiorentina-Empoli. Alle 18 invece scenderanno in campo Spezia ...