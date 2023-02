La guerra per i più è un evento da evitare con ogni mezzo. Con alcune significative eccezioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Non saranno sfuggite ai più le notizie che hanno riportato, in questi ultimi giorni in particolare, l’adesione quasi totale dei diversi capi dei governi che sostengono le ragioni dell’Ucraina, agli appelli a loro rivolti per aiuti di ogni genere. Aprono l’ elenco delle richieste contenute in quelle particolari letterine di Natale i soldi. Verrebbe immediatamente da pensare che con essi si può comprare tutto e quindi potrebbe essere non necessario andare oltre. Invece così non è e di seguito sono riportate alcune considerazioni sull’ argomento. Da sempre e in tutto il mondo, esistono tipi di attività economiche che producono, alcune in esclusiva, altre insieme a articoli di uso non specifico, tutto ciò che occorre per combattere, ossia per far guerra e guerriglia, non stop e in ogni parte del mondo. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Non saranno sfuggite ai più le notizie che hanno riportato, in questi ultimi giorni in particolare, l’adesione quasi totale dei diversi capi dei governi che sostengono le ragioni dell’Ucraina, agli appelli a loro rivolti per aiuti digenere. Aprono l’ elenco delle richieste contenute in quelle particolari letterine di Natale i soldi. Verrebbe immediatamente da pensare che con essi si può comprare tutto e quindi potrebbe essere non necessario andare oltre. Invece così non è e di seguito sono riportateconsiderazioni sull’ argomento. Da sempre e in tutto il mondo, esistono tipi di attività economiche che producono,in esclusiva, altre insieme a articoli di uso non specifico, tutto ciò che occorre per combattere, ossia per fare guerriglia, non stop e inparte del mondo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La visita di #Biden a Kyiv è un messaggio potente a Putin ma anche agli alleati occidentali, in un momento decisivo… - GiovaQuez : Di Battista: 'Biden è andato a Kyiv per ribadire che la strategia militare la gestiscono gli USA e che la ricostruz… - michele_geraci : Senza entrare nel merito, ma se #USA e #UE danno armi all’#Ucraina, perché la #Cina, o chiunque, non può darle alla… - Miky3881 : RT @silupescu: nuovo tema: la guerra economica ci fa un baffo blablabla il sistema è solido blablabla sviluppo blabla più lavoro per tutti,… - Maruzzella8720 : RT @Maruzzella8720: La guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono… -