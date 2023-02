“La guerra è una scelta di Putin”: il discorso di Biden in Polonia (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre Vladimir Putin parla davanti all’Assemblea federale russa attaccando l’Occidente e annunciando la sospensione del trattato Start sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, il presidente americano Joe Biden è intervenuto in Polonia di fronte a migliaia di persone in difesa dell’Ucraina. “Kiev resiste ed è forte”, ha detto il capo della Casa Bianca, in un discorso al Castello di Varsavia durato oltre un’ora. “Vladimir Putin pensava che si saremmo arresi, sbagliava”, ha detto il dem, spiegando come le democrazie del mondo hanno risposto all’invasione dell’Ucraina: “L’Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi”. Come riflesso dell’invasione, “le democrazie del mondo si sono rafforzate”, a differenza di quello che si augurava ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre Vladimirparla davanti all’Assemblea federale russa attaccando l’Occidente e annunciando la sospensione del trattato Start sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa, il presidente americano Joeè intervenuto indi fronte a migliaia di persone in difesa dell’Ucraina. “Kiev resiste ed è forte”, ha detto il capo della Casa Bianca, in unal Castello di Varsavia durato oltre un’ora. “Vladimirpensava che si saremmo arresi, sbagliava”, ha detto il dem, spiegando come le democrazie del mondo hanno risposto all’invasione dell’Ucraina: “L’Europa è stata messa alla prova. Ma noi continueremo a difendere la democrazia a tutti i costi”. Come riflesso dell’invasione, “le democrazie del mondo si sono rafforzate”, a differenza di quello che si augurava ...

