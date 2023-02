La guerra del cous cous | cosa servono ai bimbi in mensa | l' ultima follia ambientalista

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Per educare i giovanissimi al rispetto per l'ambiente il Comune di Bologna ha individuato un sistema davvero innovativo: affamarli. Nell'ambito della Green Week (la “settimana verde”) giovedì scorso nelle mense scolastiche è stato servito un piatto di, lenticchie e carote lesse. Una scelta a dir poco contestata dall'Osservatorio Mense, cioè dai gruppi di genitori che assaggiano le pietanze che verranno servite ai loro figli. Dopo aver ricevuto commenti negativi dagli studenti, si sono riuniti in un'assemblea e hanno manifestato il loro malcontento per il servizio di refezione che fa capo a Ribò, marchio Camst, nato per gestire le mense comunali e con un appalto aggiudicato fino al 2025. Prima il servizio era gestito da Seribo, società partecipata dal Comune al 51 per cento, ma dal 2015 si decise di cambiare ...