La grande guida di GQ ai trend della moda uomo Primavera/Estate 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli uomini meglio vestiti sono quelli in grado di tenersi al passo con i tempi e guardare al futuro. La Primavera/Estate 2023 è all'orizzonte e chi gioca in anticipo ha già iniziato a inserire nel proprio guardaroba le principali tendenze ammirate a Parigi, Milano, Londra e New York. Visto che i look delle grandi passerelle arrivano anche nei negozi, questo è il momento perfetto di scegliere i capi giusti. Dal look a torso nudo sotto l'abbigliamento da ufficio, allo smanicato adatto al sole estivo, ai jeans sempre più ampi e larghi, fino ai pantaloncini corti e sexy, abbiamo la soluzione adatta a esaltare il tuo corpo, a parte le braccia, ma questa è la Primavera/Estate, bellezza! Jeans baggy, il trend moda uomo più comodo della ...

