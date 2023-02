La foto che inchioda Fedez. Mario Giordano: "Cosa vedrete a Fuori dal coro..." (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo sfogo assurdo di Fedez condito da insulti carichi di odio nei confronti del conduttore di Fuori dal coro, Mario Giordano, è un autogol clamoroso per il rapper. Secondo cui il programma di Rete 4 ha confezionato un fantomatico servizio sull'orientamento sessuale del cantante, circostanza smentita da Giordano che ha replicato con stile agli insulti. Discorso chiuso? Quasi. Oggi, martedì 21 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, la prima dopo l'uscita improvvida di Fedez, che Giordano annuncia così: "Ancora un'inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘Fuori dal coro‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Lo sfogo assurdo dicondito da insulti carichi di odio nei confronti del conduttore didal, è un autogol clamoroso per il rapper. Secondo cui il programma di Rete 4 ha confezionato un fantomatico servizio sull'orientamento sessuale del cantante, circostanza smentita dache ha replicato con stile agli insulti. Discorso chiuso? Quasi. Oggi, martedì 21 febbraio, andrà in onda una nuova puntata didal, la prima dopo l'uscita improvvida di, cheannuncia così: "Ancora un'inviata aggredita per aver denunciato criminali, abusivi e spacciatori. Sono queste le inchieste di ‘dal‘. Un abbraccio alla bravissima Costanza ...

