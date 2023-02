La favoletta del Napoli miracoloso che spende poco sul mercato | News (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli sembra destinato a vincere lo scudetto: a dispetto di quanto si dica da un po' di tempo, gli azzurri hanno speso tanto sul mercato Leggi su pianetamilan (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilsembra destinato a vincere lo scudetto: a dispetto di quanto si dica da un po' di tempo, gli azzurri hanno speso tanto sul

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : La favoletta del #Napoli miracoloso che spende poco sul mercato - bvlondie : @GrandeFratello smettetela di andare in puntata a raccontare la favoletta del pubblico indignato per le parolacce o… - SamLammers_ : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Raccontaci ancora la favoletta che il popolo non vota perchè Bue e non perchè sa che f… - eliobrig : @PoliticaPerJedi La favoletta 'Ucraina cuore del mondo libero' deve darti molto conforto. - luca_s_cag : @magicaGrmente22 la storia che non insegnano nelle scuole dell'obbligo, non sia mai allevare esseri pensanti, diffo… -