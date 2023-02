La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è vera, fonti vicine alla coppia: “Lui dorme sul divano” (Di martedì 21 febbraio 2023) La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è tutt’altro che una montatura. E un indizio arriva a confermare che tra i due la situazione è critica: secondo fonti vicine alla coppia, in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo. Il rapper e l’imprenditrice digitale sono stati avvistati insieme in sole due occasione: di fronte al portone di un palazzo di Milano dove avrebbe sede un centro di terapia di coppia e al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi, sul lago d’Orta. Lei in una foto si mostra senza fede al dito, poi invece la rimette e la inquadra per bene. La crisi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Latutt’altro che una montatura. E un indizio arriva a confermare che tra i due la situazione è critica: secondo, in questi giorni luisulnel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo. Il rapper e l’imprenditrice digitale sono stati avvistati insieme in sole due occasione: di fronte al portone di un palazzo di Milano dove avrebbe sede un centro di terapia die al ristorante di Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi, sul lago d’Orta. Lei in una foto si mostra senza fede al dito, poi invece la rimette e la inquadra per bene. La...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Appello a tutti! Vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara Ferragni faremo una manife… - TaisiaRaio : Da giorni impazzano sui social foto e video inerenti la presunta #crisi tra Chiara #Ferragni e #Fedez. Ormai sappia… - redazionerumors : [Trending now] Tra i Ferragnez è ormai crisi accertata: sui social volano frecciatine da entrambe le parti e per Fe… - LeonardoRavani : Off topic secondo me tra Fedez e Chiara non c’è questa grande crisi ma penso lui sia in terapia o bho tipo ‘fuori d… - infoitcultura : Dentro la crisi dei Ferragnez: da Sanremo al silenzio social ecco cosa è successo tra Chiara e Fedez -