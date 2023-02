La Corte Suprema statunitense sta per esprimersi su un pezzo importante di internet (Di martedì 21 febbraio 2023) È la famosa "Sezione 230", che garantisce ai social network di non essere legalmente responsabili dei contenuti degli utenti Leggi su ilpost (Di martedì 21 febbraio 2023) È la famosa "Sezione 230", che garantisce ai social network di non essere legalmente responsabili dei contenuti degli utenti

