La clausura è troppo social Commissariate le suore (Di martedì 21 febbraio 2023) Ospiti in convento, post sul web e mercatini: interviene il Vaticano. Le religiose in rivolta per la nuova superiora e ora rischiano di perdere i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Ospiti in convento, post sul web e mercatini: interviene il Vaticano. Le religiose in rivolta per la nuova superiora e ora rischiano di perdere i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertonegriol1 : @Leoncina1971 @Pontifex_it bergoglio, Quanta tenerezza hai usato per la donna cinese presa a sberle, per i frati e… - robertonegriol1 : @sz129126 @Pontifex_it bergoglio, Quanta tenerezza hai usato per la donna cinese presa a sberle, per i frati e suor… - robertonegriol1 : @AcquaManuel @Pontifex_it bergoglio, Quanta tenerezza hai usato per la donna cinese presa a sberle, per i frati e s… - robertonegriol1 : @Adele97798758 @Pontifex_it bergoglio, Quanta tenerezza hai usato per la donna cinese presa a sberle, per i frati e… - robertonegriol1 : @MGallullo @Pontifex_it bergoglio, Quanta tenerezza hai usato per la donna cinese presa a sberle, per i frati e suo… -