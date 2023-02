La Cina si dice profondamente preoccupata per il rischio escalation: smettere di soffiare sul fuoco (Di martedì 21 febbraio 2023) La Cina è 'profondamente preoccupata' per il rischio di una escalation della guerra in Ucraina , e di una sua intensificazione che la porti 'fuori controllo'. A dichiararlo è stato questa mattina il ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Laè '' per ildi unadella guerra in Ucraina , e di una sua intensificazione che la porti 'fuori controllo'. A dichiararlo è stato questa mattina il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TommyBrain : .. OK .. QUESTA ... SENTENZA FECALE .. CI DICE QUELLO CHE GIA' SAPEVAMO .. E QUELLI CHE PARLANO DI DEMOCRAZIA IN I… - TommyBrain : .. OK .. QUESTA ... SENTENZA FECALE .. CI DICE QUELLO CHE GIA' SAPEVAMO .. E QUELLI CHE PARLANO DI DEMOCRAZIA IN I… - michellesar1 : @valy_s Lo dice mentre la Cina chiede un negoziato di pace. E si dice preoccupata della situazione fuori controllo… - gigi78860525 : @Capezzone @QRepubblica @il_latinista daniele questo signore dice chi paga i danni climatici gli spieghi anzi se capita lo mandi in cina -