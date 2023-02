La Cina è uno dei paesi più a rischio per il cambiamento climatico (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - La Cina ospita 16 delle 20 regioni globali più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E' quanto emerge da uno studio di “XDI”, che ha valutato più di 2.600 regioni in tutto il mondo, utilizzando modelli climatici, uniti a dati meteorologici, per valutare i danni economici che sarebbero causati da un innalzamento di 3°C della temperatura terrestre entro il 2050. In Cina sarebbero a rischio alcuni dei poli produttivi più importanti al mondo, in parte a causa dell'innalzamento del livello delle acque e in parte alle condizioni meteorologiche estreme. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Laospita 16 delle 20 regioni globali più vulnerabili ai cambiamenti climatici. E' quanto emerge da uno studio di “XDI”, che ha valutato più di 2.600 regioni in tutto il mondo, utilizzando modelli climatici, uniti a dati meteorologici, per valutare i danni economici che sarebbero causati da un innalzamento di 3°C della temperatura terrestre entro il 2050. Insarebbero aalcuni dei poli produttivi più importanti al mondo, in parte a causa dell'innalzamento del livello delle acque e in parte alle condizioni meteorologiche estreme.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Questo imponente ginkgo si trova sulle montagne di Zhongnan, in Cina, e ogni anno le sue foglie assumono un colore… - matteosalvinimi : Nonostante la de-industrializzazione dell’Europa degli ultimi decenni, che ha permesso alle aziende di andare a pro… - DottFrasier : RT @Cosmodelafuente: 'La sinistra è completamente scollegata dalla realtà. Chi non riceve uno stipendio di 13.000 euro al mese -come il vos… - Giornaleditalia : La Cina è uno dei paesi più a rischio per il cambiamento climatico - vivereitalia : La Cina è uno dei paesi più a rischio per il cambiamento climatico -