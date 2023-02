(Di martedì 21 febbraio 2023) Ok dell'Aula dellaallegge che contiene le le misure urgenti per la trasparenza dei prezzi die introduce, tra l'altro, l'obbligo di esporre anche i prezzi medi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ancora una strage nel Mediterraneo, ancora vittime e dispersi, dopo il naufragio di un gommone con a bordo 80 migra… - amnestyitalia : Approvato in parlamento il decreto contro le Ong. L'ennesimo tentativo di ostacolare il lavoro di chi salva vite um… - ciavattini1 : La Camera approva il Decreto “trasparenza” (A.C. 771-A) che introduce un nuovo, inutile, dannoso cartello del prezz… - ultimora_pol : #Camera La Camera approva il decreto carburanti con 155 favorevoli, 103 contrari e 3 astenuti, il testo passa al Senato. @ultimora_pol - ComparatoNicola : RT @open_migration: ?? Decreto Ong, la Camera approva la conversione in legge; ?? lo sbarco selettivo è illegittimo: bocciato il decreto Pian… -

Ok dell'Aula dellaal decreto legge che contiene le le misure urgenti per la trasparenza dei prezzi di carburanti e introduce, tra l'altro, l'obbligo di esporre anche i prezzi medi di riferimento. Il testo è ...Caro carburanti, ok alla fiducia alla. Ecco cosa cambia Via libera alla fiducia al d ecreto carburanti . Con 174 sì, 107 no e 3 astenuti, lala fiducia posta al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la ...

La Camera approva il decreto carburanti, va al Senato - Politica Agenzia ANSA

La Camera approva il decreto carburanti, va al Senato Espansione TV

Dl benzina, Camera approva fiducia Consumatori

Decreto ong, la Camera approva la fiducia. Lettera di 65 parlamentari tedeschi all’Italia: “Siamo… Il Fatto Quotidiano

Migranti, la Camera approva il decreto Ong e le opposizioni ... Fanpage.it

Ok dell'Aula della Camera al decreto legge che contiene le le misure urgenti per la trasparenza dei prezzi di carburanti e introduce, tra l'altro, l'obbligo di esporre anche i prezzi medi di riferimen ...Con 174 sì, 107 no e 3 astenuti, la Camera approva la fiducia posta al dl Carburanti (decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei rezzi dei carburanti e di rafforzamento ...