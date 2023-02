La caldaia si blocca, anziano va a controllare e trova una busta di marijuana (Di martedì 21 febbraio 2023) La caldaia si è bloccata lasciandolo al freddo, così un anziano residente a Muggiò ( Monza ) è andato a controllare e con sua grande sorpresa ha trovato una busta con dentro mezzo etto di marijuana . ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Lasi èta lasciandolo al freddo, così unresidente a Muggiò ( Monza ) è andato ae con sua grande sorpresa hato unacon dentro mezzo etto di. ...

