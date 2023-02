Kyiv è forte e libera, la Nato è unita. Così Biden risponde a Putin (Di martedì 21 febbraio 2023) Difendere l’Ucraina per difendere il mondo libero e democratico. Così Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha parlato davanti a migliaia di persone riunitesi al Castello Reale di Varsavia. Il suo discorso, tenutosi nello stesso giorno di quello del leader russo Vladimir Putin, ne ha ricordai altri due di predecessori di Biden: quello di John Fitzgerald Kennedy a Berlino nel 1961 (“Ich bin ein berliner!”) e quello di Ronald Reagan nel 1985 sempre a Berlino davanti alla porta di Brandeburgo (“Mister Gorbaciov, butti giù questo muro!”). Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS — President Biden (@POTUS) February 21, 2023 LA RESISTENZA UCRAINA “Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) Difendere l’Ucraina per difendere il mondo libero e democratico.Joe, presidente degli Stati Uniti, ha parlato davanti a migliaia di persone riunitesi al Castello Reale di Varsavia. Il suo discorso, tenutosi nello stesso giorno di quello del leader russo Vladimir, ne ha ricordai altri due di predecessori di: quello di John Fitzgerald Kennedy a Berlino nel 1961 (“Ich bin ein berliner!”) e quello di Ronald Reagan nel 1985 sempre a Berlino davanti alla porta di Brandeburgo (“Mister Gorbaciov, butti giù questo muro!”). Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS — President(@POTUS) February 21, 2023 LA RESISTENZA UCRAINA “Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di ...

