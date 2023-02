Kostomarov | dopo l' amputazione degli arti ora anche l' ictus | è in pericolo di vita

(Di martedì 21 febbraio 2023) Situazione sempre più drammatica per Roman, ex campione di pattinaggio sul ghiaccio, in ospedale dal 10 gennaio scorso a causa di una polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori ...

Campione Roman Sergeevicè stato una leggenda del pattinaggio: ha conquistato due medaglie d'oro ai Mondiali (2004 e 2005), tre medaglie d'oro agli Europei (2004, 2005 e 2006) e l'oro ...un altro intervento, le condizioni disono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello ...

Dopo un altro intervento, le condizioni di Kostomarov sono ulteriormente peggiorate, con il cedimento dei polmoni: quello destro non funziona in maniera indipendente, mentre c'è una fibrosi in quello ...