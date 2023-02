Kolo Muani lascia il campo con dispiacere: il gesto di Osimhen è da applausi (Di martedì 21 febbraio 2023) La gara fra Eintracht e Napoli sta regalando le emozioni che preannunciava. Già il primo tempo è stato ricco di colpi di scena, a partire dal rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Tale episodio non ha abbattuto gli azzurri, che hanno regiato siglando ugualmente il vantaggio pochi minuti dopo con Osimhen. Nella ripresa, subito un episodio rilevante con l’espulsione di Kolo Muani. L’attaccante dell’Eintracht è stato punito per un duro intervento su Anguissa che ha scatenato le proteste dei suoi compagni di squadra. Osimhen Osimehn cuore d’oro: il bel gesto nei confornti di Kolo Muani Il giocatore francese invece è sembrato fin da subito sconsolato, conscio dell’ingenuità che aveva commesso. Il suo avversario Osimhen si è dimostrato molto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) La gara fra Eintracht e Napoli sta regalando le emozioni che preannunciava. Già il primo tempo è stato ricco di colpi di scena, a partire dal rigore sbagliato da Kvaratskhelia. Tale episodio non ha abbattuto gli azzurri, che hanno regiato siglando ugualmente il vantaggio pochi minuti dopo con. Nella ripresa, subito un episodio rilevante con l’espulsione di. L’attaccante dell’Eintracht è stato punito per un duro intervento su Anguissa che ha scatenato le proteste dei suoi compagni di squadra.Osimehn cuore d’oro: il belnei confornti diIl giocatore francese invece è sembrato fin da subito sconsolato, conscio dell’ingenuità che aveva commesso. Il suo avversariosi è dimostrato molto ...

