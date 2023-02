'Spia bohemienne di incerte origini'. Si definisce ironicamente così, la detective divenuta una star del web grazie anche alla sua attività social e alle sue incursioni in tv. L'abbiamo raggiunta per indagare a nostra volta su di lei e sulle sue ...per 'Libero quotidiano' OLANDESI Tulpen e Mulini a Vento. Questa la motivazione che all'età di 20 anni mi spinse al tentativo di trasferirmi in Olanda. Ma dopo averla girata in lungo e ...

Klara Murnau, la detective sui social: «Falsi profili, truffe e stalking: attenti alle trappole del web» leggo.it

Klara Murnau, da detective privato in giro per il mondo a webstar Il Digitale

Il caso Klara Murnau Euronews Italiano

Svizzera, come si vive davvero: il "male" che nessuno vi racconta Liberoquotidiano.it

Klara Murnau, la sexy detective cagliaritana che aspira al Nobel - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

«Spia bohemienne di incerte origini». Si definisce ironicamente così Klara Murnau, la detective divenuta una star del web grazie anche alla sua attività social e alle ...«Spia bohemienne di incerte origini». Si definisce ironicamente così Klara Murnau, la detective divenuta una star del web grazie anche alla sua attività social e alle sue incursioni in tv. L’abbiamo ...