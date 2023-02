Kate Middleton combina un disastro. Ma il look attillato è uno schianto (Di martedì 21 febbraio 2023) Kate Middleton torna al lavoro nel vero senso della parola, perché la Principessa del Galles è stata costretta a mettersi ai fornelli durante una visita a una casa di riposo e il risultato è disastro. Ma il look blu navy attillato è uno schianto. Kate Middleton in casa di cura Dopo aver affascinato il mondo intero con l’abito bianco di Alexander McQueen e gli orecchini low cost di Zara ai Bafta, Kate Middleton ha ripreso i suoi impegni di Corte. Il primo appuntamento della settimana è alla Oxford House Nursing Home di Slough, una casa di cura per anziani. La moglie di William ha incontrato il personale e i pazienti e si è intrattenuta con loro, parlando dei servizi e delle cure che vengono fornite dalla ... Leggi su dilei (Di martedì 21 febbraio 2023)torna al lavoro nel vero senso della parola, perché la Principessa del Galles è stata costretta a mettersi ai fornelli durante una visita a una casa di riposo e il risultato è. Ma ilblu navyè unoin casa di cura Dopo aver affascinato il mondo intero con l’abito bianco di Alexander McQueen e gli orecchini low cost di Zara ai Bafta,ha ripreso i suoi impegni di Corte. Il primo appuntamento della settimana è alla Oxford House Nursing Home di Slough, una casa di cura per anziani. La moglie di William ha incontrato il personale e i pazienti e si è intrattenuta con loro, parlando dei servizi e delle cure che vengono fornite dalla ...

