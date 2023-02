Juventus | squadra al lavoro al JTC Continassa in vista del Nantes

(Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la giornata di riposo laè tornata oggi ad allenarsi al JTCper preparare il prossimo impegno di Europa League allo Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau contro il, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18.45. Laè scesa in campo dedicandosi a esercitazioni tecniche di reparto per la fase di costruzione della manovra e di finalizzazione dell’azione prima di concludere l’allenamento con una partitella a ranghi misti con la Next Gen. Giorni decisivi per valutare le condizioni di Federico Chiesa. L’ex viola aveva saltato la gara di La Spezia perché affaticato dopo i due ravvicinati impegni con Fiorentina e, appunto,e oggi ha svolto parte della seduta in gruppo. Domani è preun’altra seduta mattutina che inizierà alle ore 12; nel ...

