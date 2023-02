Juventus, piace Carlos Augusto per il post Alex Sandro (Di martedì 21 febbraio 2023) La Juventus potrebbe puntare su Carlos Augusto del Monza per il futuro di Alex Sandro. Tutti i dettagli sul mercato Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto potrebbe essere il nuovo nome di calciomercato della Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un sostituto di Alex Sandro. Il suo contratto a fine anno infatti non verrà rinnovato. Per sbloccare l’affare potrebbero essere giocate le carte dei prestiti di Ranocchia e Rovella. Carlos Augusto è uno dei protagonisti dell’ottima annata dei brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Lapotrebbe puntare sudel Monza per il futuro di. Tutti i dettagli sul mercato Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport,potrebbe essere il nuovo nome di calciomercato della. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un sostituto di. Il suo contratto a fine anno infatti non verrà rinnovato. Per sbloccare l’affare potrebbero essere giocate le carte dei prestiti di Ranocchia e Rovella.è uno dei protagonisti dell’ottima annata dei brianzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

