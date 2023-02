Juventus, Massimo Mauro: “Sciocche le polemiche su Allegri” (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondo Massimo Mauro le “polemiche attorno ad Allegri sono Sciocche”. Sul Corriere dello Sport, l’ex calciatore, oggi opinionista televisivo, ha detto la sua sul momento dei bianconeri: “Credo che, con tutto quello che ha passato e mi riferisco soprattutto ai tanti infortuni, senza avere peraltro mai Pogba, la Juve abbia fatto i punti che doveva ed è giusto che il tecnico lo sottolinei… Non si può continuare con questa storia perché la Juve Allegriana ha dimostrato di saper giocare in modo diverso. Penso alle sfide di Champions in casa del Bayern e del Real Madrid. Piuttosto che criticare l’allenatore, sarebbe meglio riflettere più in generale su come è stata costruita la squadra”, spiega. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondole “attorno adsono”. Sul Corriere dello Sport, l’ex calciatore, oggi opinionista televisivo, ha detto la sua sul momento dei bianconeri: “Credo che, con tutto quello che ha passato e mi riferisco soprattutto ai tanti infortuni, senza avere peraltro mai Pogba, la Juve abbia fatto i punti che doveva ed è giusto che il tecnico lo sottolinei… Non si può continuare con questa storia perché la Juveana ha dimostrato di saper giocare in modo diverso. Penso alle sfide di Champions in casa del Bayern e del Real Madrid. Piuttosto che criticare l’allenatore, sarebbe meglio riflettere più in generale su come è stata costruita la squadra”, spiega. SportFace.

